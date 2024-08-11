Borsada küçük yatırımcı göçü: 965 bin yatırımcı borsadan çıktı

Sayıları azaldı

Pay senedi yatırımları 1.001 ile 5 bin lira arasında olan gruptaki yatırımcı sayısı mayısta 2 milyondu, temmuzda ise 1.4 milyona kadar indi. Böylece bu gruptaki yatırımcı sayısı 586 bin kişi azaldı. Borsadaki birikimi 5 bin 1 ile 10 bin lira arasında olanların sayısı ise 3 ayda 101 bin kişi azalarak 710 bine indi. Pay senetlerinin değeri yalnızca 101 ile 1.000 TL arasında olanların sayısı da 3 ayda 142 bin kişi azalarak 883 bin 897 kişi oldu.