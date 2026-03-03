Borsada “Orta Doğu” paniği: Petrol fiyatları düşecek mi? Bakın geçmiş yıllarda neler olmuş
Orta Doğu yangın yeri. Cumartesi gününden bu yana İsrail-ABD-İran arasında çatışmalar yaşanıyor. Üç ülkenin savaşı dünya ekonomisini doğrudan etkiledi. Hürmüz Boğazı kapatılırken, yüzlerce gemi geçiş yapamadı. Tüm bunlar petrol dahil her şeye zam gelmesi demek. Peki bu gerilim ve borsadaki panik ne kadar daha devam edecek? İşte geçmiş yıllarda yaşanan olaylar.
İran ve İsrail arasındaki gerilim küresel piyasaları ve petrol fiyatlarını sarsarken, uzmanlar "tek aylık kritik sürece" dikkat çekiyor.
Hürmüz Boğazı’ndaki tıkanıklık petrolü 100 dolara taşıyabilir mi? Yatırımcılar için en kötü ve en iyi senaryolar netleşiyor.
Dünya ticaretinin kalbi Hürmüz Boğazı’nın kapatılma riski, sadece askeri bir çatışma değil; enerji arzı, lojistik akışı ve küresel enflasyon üzerinde "kompleks bir baskı" yaratıyor.