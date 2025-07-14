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  4. Borsada para bu hisselerde dolaştı! İşte en çok alım-satım olan 10 hisse...

Borsada para bu hisselerde dolaştı! İşte en çok alım-satım olan 10 hisse...

Borsa İstanbul’da haftanın ilk işlem gününde en çok para girişi ve çıkışının yaşandığı hisseler açıklandı.

Borsada para bu hisselerde dolaştı! İşte en çok alım-satım olan 10 hisse... - Sayfa 1

Borsada geride kalan Pazartesi günü BİST100 endeksi yüzde 1,28 düşüşle 10.225,48 puandan kapanış yaptı. 14 Temmuz günü BİST100 endeksinde aktif alış-satışlarda aktif fark -4.923.407.000 TL olarak gerçekleşirken, BİST30 endeksinde aktif fark -2.829.573.000 TL seviyesinde oldu. Tüm hisselerde ise toplam aktif işlem farkı -5.085.087.000 TL olarak kaydedildi.

İşte pazartesi günü en çok para çıkışının olduğu hisseler...

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Borsada para bu hisselerde dolaştı! İşte en çok alım-satım olan 10 hisse... - Sayfa 2

10 - Koza Altın İşletmeleri A.Ş. (KOZAL)
Aktif Fark: -223.297.000 TL

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Borsada para bu hisselerde dolaştı! İşte en çok alım-satım olan 10 hisse... - Sayfa 3

9 - Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (TERA)
Aktif Fark: -227.602.000 TL

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Borsada para bu hisselerde dolaştı! İşte en çok alım-satım olan 10 hisse... - Sayfa 4

8 - Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS)
Aktif Fark: -246.657.000 TL

4 | 21