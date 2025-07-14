Borsada para bu hisselerde dolaştı! İşte en çok alım-satım olan 10 hisse...
Borsa İstanbul’da haftanın ilk işlem gününde en çok para girişi ve çıkışının yaşandığı hisseler açıklandı.
Borsada geride kalan Pazartesi günü BİST100 endeksi yüzde 1,28 düşüşle 10.225,48 puandan kapanış yaptı. 14 Temmuz günü BİST100 endeksinde aktif alış-satışlarda aktif fark -4.923.407.000 TL olarak gerçekleşirken, BİST30 endeksinde aktif fark -2.829.573.000 TL seviyesinde oldu. Tüm hisselerde ise toplam aktif işlem farkı -5.085.087.000 TL olarak kaydedildi.
İşte pazartesi günü en çok para çıkışının olduğu hisseler...