Borsada para bu hisselerde dolaştı! İşte en çok alım-satım olan 10 hisse...

Borsada geride kalan Pazartesi günü BİST100 endeksi yüzde 1,28 düşüşle 10.225,48 puandan kapanış yaptı. 14 Temmuz günü BİST100 endeksinde aktif alış-satışlarda aktif fark -4.923.407.000 TL olarak gerçekleşirken, BİST30 endeksinde aktif fark -2.829.573.000 TL seviyesinde oldu. Tüm hisselerde ise toplam aktif işlem farkı -5.085.087.000 TL olarak kaydedildi.

İşte pazartesi günü en çok para çıkışının olduğu hisseler...