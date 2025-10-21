Borsada paranın rotası değişti! Yatırımcılar bu hisselere kilitlendi: 2,3 milyar TL'lik para girişi!
Borsa İstanbul salı gününü yükselişle tamamlarken en çok para girişi ve çıkışının olduğu hisseler açıklandı.
Borsada, pazartesi günü yaşanan güçlü alımların ardından salı günü dalgalı bir seyir gözlendi. BİST100 endeksi, günü yüzde 0,16 düşüşle 10.467,20 puandan kapattı. BİST100 endeksinde aktif alım-satım farkı –615.338.000 TL olarak gerçekleşti. Aynı dönemde BİST30 endeksinde –913.951.700 TL, tüm hisselerde ise toplam –2.712.384.000 TL aktif işlem farkı kaydedildi.
İşte en çok çıkışı girişi olan hisseler...