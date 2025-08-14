Borsada perşembe günü para bu hisselerde dolaştı! İşte en çok alım-satım olan 10 hisse...

Borsada haftanın dördüncü işlem gününde BİST100 endeksi yüzde 1,15 değer kaybederek 10.824,55 puandan kapanış yaptı. 14 Ağustos Perşembe günü endekste aktif alış-satışlarda aktif fark -4.859.479.000 TL olarak gerçekleşti. Aynı dönemde BİST30 endeksinde -3.920.865.000 TL, tüm hisselerde ise toplam -9.458.951.000 TL aktif işlem farkı kaydedildi.

İşte en çok para girişinin olduğu hisseler...