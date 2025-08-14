Borsada perşembe günü para bu hisselerde dolaştı! İşte en çok alım-satım olan 10 hisse...
Borsa İstanbul’da haftanın ilk dördüncü gününde en çok para girişi ve çıkışının yaşandığı hisseler açıklandı.
Borsada haftanın dördüncü işlem gününde BİST100 endeksi yüzde 1,15 değer kaybederek 10.824,55 puandan kapanış yaptı. 14 Ağustos Perşembe günü endekste aktif alış-satışlarda aktif fark -4.859.479.000 TL olarak gerçekleşti. Aynı dönemde BİST30 endeksinde -3.920.865.000 TL, tüm hisselerde ise toplam -9.458.951.000 TL aktif işlem farkı kaydedildi.
İşte en çok para girişinin olduğu hisseler...