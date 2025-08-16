Borsada piyasa değeri en yüksek 20 şirket belli oldu! Listede sıralamalar değişti
11-15 Ağustos haftasında Borsa İstanbul’da işlem gören BİST 100 endeksi, haftayı 10.870,57 puan seviyesinde tamamladı. Endeks, bu dönemde yüzde 0,93 oranında değer kaybetti. Geçtiğimiz haftaki fiyat hareketlerinin ardından en değerli şirketlerin sıralaması da güncellendi. İşte haftanın piyasa değeri en yüksek 20 şirket sıralaması...
19- Kent Gıda Maddeleri Sanayii ve Ticaret A.Ş.
Hisse Kodu: KENT
Piyasa Değeri (TL): 187.000.000.000
18- Erdemir Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.
Hisse Kodu: EREGL
Piyasa Değeri (TL): 193.620.000.000
