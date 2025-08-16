  1. Ekonomim
Borsada piyasa değeri en yüksek 20 şirket belli oldu! Listede sıralamalar değişti

11-15 Ağustos haftasında Borsa İstanbul’da işlem gören BİST 100 endeksi, haftayı 10.870,57 puan seviyesinde tamamladı. Endeks, bu dönemde yüzde 0,93 oranında değer kaybetti. Geçtiğimiz haftaki fiyat hareketlerinin ardından en değerli şirketlerin sıralaması da güncellendi. İşte haftanın piyasa değeri en yüksek 20 şirket sıralaması...

20- Sasa Polyester Sanayi A.Ş.
Hisse Kodu: SASA
Piyasa Değeri (TL): 170.880.900.000

19- Kent Gıda Maddeleri Sanayii ve Ticaret A.Ş.
Hisse Kodu: KENT
Piyasa Değeri (TL): 187.000.000.000

18- Erdemir Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.
Hisse Kodu: EREGL
Piyasa Değeri (TL): 193.620.000.000

17- Türk Telekomünikasyon A.Ş.
Hisse Kodu: TTKOM
Piyasa Değeri (TL): 195.650.000.000

