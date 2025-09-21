Borsada rota değişti: Sadece 2 hissenin yatırımcı sayısı arttı, 18 hisseden yatırımcılar kaçtı
Borsa İstanbul’un yükselişle kapandığı geride kalan haftada, borsanın en çok yatırımcıya sahip hisselerindeki son veriler açıklandı.
Borsa İstanbul’da BIST100 endeksinin yüzde 8,89 değer kazandığı 15-19 Eylül 2025 haftası sonrası, halka açık şirketler arasında yatırımcıların en çok tercih ettiği hisse senetleri belli oldu. Geride kalan haftada en çok yatırımcıya sahip 20 hissenin 19’inde yatırımcı sayısı azaldı. Bu yükselen piyasa ortamında yalnızca 2 hisse senedi yatırımcı sayısını artırmayı başardı.
İşte borsanın devlerinde yaşanan değişim...
20 - CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (CWENE)
Yatırımcı sayısı: 265 bin 700
Geçen haftaya göre bin 238 kişi azaldı
19 - Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (ZOREN)
Yatırımcı sayısı: 268 bin 964
Geçen haftaya göre bin 222 kişi azaldı