Borsada rota değişti: Sadece 3 hissenin yatırımcı sayısı arttı, 17 hisseden yatırımcılar kaçtı

Borsa İstanbul’da BIST100 endeksinin yüzde 2,10 değer kazandığı 4-8 Ağustos 2025 haftası sonrası, halka açık şirketler arasında yatırımcıların en çok tercih ettiği hisse senetleri belli oldu. Geride kalan haftada en çok yatırımcıya sahip 20 hissenin 17’sinde yatırımcı sayısı azaldı. Bu yükselen piyasa ortamında yalnızca 3 hisse senedi yatırımcı sayısını artırmayı başardı.

İşte borsanın devlerinde yaşanan değişim...