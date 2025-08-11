Borsada rota değişti: Sadece 3 hissenin yatırımcı sayısı arttı, 17 hisseden yatırımcılar kaçtı
Borsa İstanbul’un yükselişle kapandığı geride kalan haftada, borsanın en çok yatırımcıya sahip hisselerindeki son veriler açıklandı.
Borsa İstanbul’da BIST100 endeksinin yüzde 2,10 değer kazandığı 4-8 Ağustos 2025 haftası sonrası, halka açık şirketler arasında yatırımcıların en çok tercih ettiği hisse senetleri belli oldu. Geride kalan haftada en çok yatırımcıya sahip 20 hissenin 17’sinde yatırımcı sayısı azaldı. Bu yükselen piyasa ortamında yalnızca 3 hisse senedi yatırımcı sayısını artırmayı başardı.
İşte borsanın devlerinde yaşanan değişim...
20 - Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. (AGROT)
Yatırımcı sayısı: 268 bin 906
Geçen haftaya göre 3 bin 626 kişi azaldı
19 - Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (ZOREN)
Yatırımcı sayısı: 277 bin 74
Geçen haftaya göre bin 880 kişi azaldı