Borsada şaşırtan değişim: 50 bin yatırımcı kaçtı! Hangi hisse ne kadar kaybetti?
Borsa İstanbul’un düşüşle kapandığı geride kalan haftada, borsanın en çok yatırımcıya sahip hisselerindeki son veriler açıklandı.
Borsada 25 - 29 haftasında BİST100 endeksi yüzde 0,74 düşüşle 11.288,05 puandan kapandı. Geride kalan haftada en çok yatırımcıya sahip 20 hissenin 14'ünde yatırımcı sayısı azaldı. Bu yükselen piyasa ortamında yalnızca 6 hisse senedi yatırımcı sayısını artırmayı başardı.
İşte borsanın devlerinde yaşanan değişim...
20 - CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (CWENE)
Yatırımcı sayısı: 271 bin 778
Geçen haftaya göre 4 bin 502 kişi arttı
19 - Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (ZOREN)
Yatırımcı sayısı: 271 bin 778
Geçen haftaya göre bin 763 kişi azaldı