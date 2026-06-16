Borsada sektör ayrışması derinleşti: Ucuz kalan sektörler belli oldu
Borsa İstanbul’da sektör bazlı değerleme verileri, yatırımcı tercihlerinde belirgin ayrışmayı ortaya koydu. Fiyat/kazanç oranı en düşük sektörler girişim sermayesi yatırım ortaklığı, gayrimenkul ve aracı kurumlar olurken; finansal göstergelerde faktoring, sigorta ve bankacılık sektörleri öne çıktı, son bir yılda en yüksek getiriyi ise bilgi hizmetleri sektörü sağladı.
Şirket ve sektör değerlemelerinde önemli bir gösterge olan Fiyat/Kazanç (FK) oranları verilerine göre, en düşük F/K oranına sahip sektörler 3,25 ile girişim sermayesi yatırım ortaklığı, 3,54 ile gayrimenkul ve 3,59 ile aracı kurum olarak sıralandı.
Borsa İstanbul’da işlem gören toplam 610 hisse senedi ve bunların yer aldığı 41 farklı sektörün analiz edildiği araştırmada, sektördeki şirketlerin fiyatlarının kârlarına oranının ortalamasını gösteren genel değerleme göstergesi olan ortalama sektör FK’sının 26,52 ile tarihsel ortalamaların üzerinde bulunduğu görüldü.
Ortalama sektör net kâr marjı %5,26 olurken, %111,8 ile gayrimenkul, %31,66 ile GYO ve %17 ile savunma sektörü ilk sıralarda yer aldı.