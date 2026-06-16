Borsada sektör ayrışması derinleşti: Ucuz kalan sektörler belli oldu

Şirket ve sektör değerlemelerinde önemli bir gösterge olan Fiyat/Kazanç (FK) oranları verilerine göre, en düşük F/K oranına sahip sektörler 3,25 ile girişim sermayesi yatırım ortaklığı, 3,54 ile gayrimenkul ve 3,59 ile aracı kurum olarak sıralandı.