Borsada tarihi zirve: hedef fiyatlar yükseldi! Aracı kurumlar 11 hisse için son raporlarını açıkladı
Haftanın ilk işlem gününde 11 farklı hisse senedi için aracı kurumlar güncel rapor ve hedef fiyat tahminlerini piyasayla paylaştı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,42 değer kazanarak 13.177,32 puanla rekor seviyeden tamamladı. 11 aracı kurumun 22 farklı hedef fiyat bildiriminde bulundu. Aracı kurumlar özellikle sigortacılık ve bankacılık sektörü hisselerinde 'Al' tavsiyelerini yoğunlaştırarak pozitif beklentilerini korudukları görüldü.
İşte 11 hisse için açıklanan hedef fiyatlar...
Türkiye Sigorta (TURSG)
İş Yatırım, 18,25 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
GCM Yatırım, 15,64 TL hedef fiyat verisi paylaştı.
Tera Yatırım, 17,03 TL hedef fiyat vererek endeks üstü tavsiyesi verdi.
Phillip Yatırım, 17,00 TL hedef fiyat vererek endeks üstü tavsiyesi verdi.
İntegral Yatırım, 17,40 TL hedef fiyat verisi paylaştı.
Ak Yatırım, 16,50 TL hedef fiyat vererek endeks üstü tavsiyesi verdi.
Deniz Yatırım, 16,00 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
Pusula Yatırım, 17,50 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
Hedef fiyat ortalaması: 16,91 TL
İş Bankası C (ISCTR)
HSBC Yatırım, 20,00 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
Pusula Yatırım, 21,30 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
Hedef fiyat ortalaması: 20,65 TL