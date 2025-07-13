Borsada temettü rüzgarı: Lot başına 6,79 TL hesaplara yatacak! 19 şirket temettü kararını açıkladı
Borsa İstanbul temettü döneminde hareketli günler yaşanıyor. Bu hafta halka açık işlem gören 19 şirket temettü kararlarını yatırımcılarıyla paylaştı.
Borsa İstanbul’da 7–11 Temmuz 2025 haftasında 19 şirket temettü kararlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden açıkladı. Şirketlerden bazıları temettü dağıtmayacağını bildirirken, bazıları hisse başı brüt ve net temettü tutarlarını, temettü ödeme tarihlerini yatırımcılarla paylaştı.
İşte 19 şirketin temettü kararları...
Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ)
Genel Kurul kararıyla temettü dağıtmayacak.