Borsanın trilyonluk ilk şirketi Aselsan için hedef fiyatlar açıklandı! Tavsiyeler güncellendi
Borsa İstanbul’da piyasa değeri 1 trilyon TL'yi aşan ilk şirket olan savunma sanayisinin devi Aselsan için aracı kurumlar hedef fiyat raporlarını açıkladı.
Halka açık şirketler arasında yatırımcı sayısı bakımından beşinci sırada yer alan Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS), 2025’in üçüncü çeyrek bilançosunu önümüzdeki günlerde açıklamaya hazırlanıyor.
Son dönemlerin dikkat çeken hissesi Aselsan için bilanço öncesinde 16 farklı aracı kurum güncel hedef fiyat raporları yayımladı.
Aracı kurumların açıkladığı hedef fiyatlar arasında en düşük değer 148,00 TL, en yüksek değer ise 270,00 TL olarak belirlendi.
İşte Aselsan için açıklanan 16 hedef fiyat...
İntegral Yatırım, 242,00 TL hedef fiyat vererek tavsiye vermedi.
İş Yatırım, 212,00 TL hedef fiyat vererek Al tavsiyesi verdi.