Borsada yatırımcıların radarında hangi hisseler var? İşte o şirketler...
Zeynep Aktaş, borsada yatırımcıların radarına giren hisseleri EKONOMİ Gazetesi için kaleme aldı. İşte o hisseler...
YÜKSELİŞTEKİLER
· Anadolu Efes (#AEFES): Son 1 aylık zirvesinde. Aylık %23, yıllık %190 prim yaptı.
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· Aksa (#AKSA): Son 1 aylık zirvesinde. İşlem hacmi artıyor. Aylık getirisi %24,45
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· Yonga Mobilya (#YONGA): Son 1 haftalık zirvesinde. Hisse, yıllık %251 prim yaptı.
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· Bayrak Taban Sanayi (#BAYRK): Son 3 gündür sürekli yükselişte. Yıllık getirisi %1.285.
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