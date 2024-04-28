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  4. Borsada yatırımcıların radarında hangi hisseler var? İşte o şirketler...

Borsada yatırımcıların radarında hangi hisseler var? İşte o şirketler...

Zeynep Aktaş, borsada yatırımcıların radarına giren hisseleri EKONOMİ Gazetesi için kaleme aldı. İşte o hisseler...

Borsada yatırımcıların radarında hangi hisseler var? İşte o şirketler... - Sayfa 1

YÜKSELİŞTEKİLER

· Anadolu Efes (#AEFES): Son 1 aylık zirvesinde. Aylık %23, yıllık %190 prim yaptı.

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Borsada yatırımcıların radarında hangi hisseler var? İşte o şirketler... - Sayfa 2

· Aksa (#AKSA): Son 1 aylık zirvesinde. İşlem hacmi artıyor. Aylık getirisi %24,45

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Borsada yatırımcıların radarında hangi hisseler var? İşte o şirketler... - Sayfa 3

· Yonga Mobilya (#YONGA): Son 1 haftalık zirvesinde. Hisse, yıllık %251 prim yaptı.

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Borsada yatırımcıların radarında hangi hisseler var? İşte o şirketler... - Sayfa 4

· Bayrak Taban Sanayi (#BAYRK): Son 3 gündür sürekli yükselişte. Yıllık getirisi %1.285.

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