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  4. Yıllık yükselişi yüzde 545'e ulaştı: Yatırımcıyı peşinden sürükledi!

Yıllık yükselişi yüzde 545'e ulaştı: Yatırımcıyı peşinden sürükledi!

Zeynep Aktaş, borsada yatırımcıların radarına giren hisseleri EKONOMİ Gazetesi için kaleme aldı. İşte o hisseler...

Yıllık yükselişi yüzde 545'e ulaştı: Yatırımcıyı peşinden sürükledi! - Sayfa 1

Yükseliştekiler

Turkcell (#TCELL): 13 gündür sürekli yükseliyor. Yıllık bazda %175 arttı. Trendi koruyor.

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Yıllık yükselişi yüzde 545'e ulaştı: Yatırımcıyı peşinden sürükledi! - Sayfa 2

Türk Traktör (#TTRAK): 5 gündür sürekli yükseliyor. Yıllık bazda %285 yükseldi.

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Yıllık yükselişi yüzde 545'e ulaştı: Yatırımcıyı peşinden sürükledi! - Sayfa 3

Tuğçelik (#TUCLK): 5 gündür sürekli yükseliyor. Yıllık %203 yükseldi. Zirvenin %26,9 altında.

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Yıllık yükselişi yüzde 545'e ulaştı: Yatırımcıyı peşinden sürükledi! - Sayfa 4

Kütahya Şeker Fabrikası (#KTSKR): 5 gündür çıkışta. Yıllık %144 yükseldi. Zirvenin%11 altında.

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