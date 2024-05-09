Yıllık yükselişi yüzde 545'e ulaştı: Yatırımcıyı peşinden sürükledi!
Zeynep Aktaş, borsada yatırımcıların radarına giren hisseleri EKONOMİ Gazetesi için kaleme aldı. İşte o hisseler...
Yükseliştekiler
Turkcell (#TCELL): 13 gündür sürekli yükseliyor. Yıllık bazda %175 arttı. Trendi koruyor.
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Türk Traktör (#TTRAK): 5 gündür sürekli yükseliyor. Yıllık bazda %285 yükseldi.
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Tuğçelik (#TUCLK): 5 gündür sürekli yükseliyor. Yıllık %203 yükseldi. Zirvenin %26,9 altında.
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Kütahya Şeker Fabrikası (#KTSKR): 5 gündür çıkışta. Yıllık %144 yükseldi. Zirvenin%11 altında.
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