  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Borsada yatırımcıların radarında hangi hisseler var?

Borsada yatırımcıların radarında hangi hisseler var?

Zeynep Aktaş, borsada yatırımcıların radarına giren hisseleri EKONOMİ Gazetesi için kaleme aldı. İşte o hisseler...

Borsada yatırımcıların radarında hangi hisseler var? - Sayfa 1

Düşüştekiler

Katılımevim Tas. Fin. (#KTLEV): 13 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %61,60 geriledi.

1 | 10
Borsada yatırımcıların radarında hangi hisseler var? - Sayfa 2

Çelik Halat (#CELHA): 8 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %24,38 geriledi.

2 | 10
Borsada yatırımcıların radarında hangi hisseler var? - Sayfa 3

Artemis Halı (#ARTMS): 6 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %22,89 geriledi.

3 | 10
Borsada yatırımcıların radarında hangi hisseler var? - Sayfa 4

Borlease Otomotiv (#BORLS): 6 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %10,37 geriledi.

4 | 10