Borsada yatırımcıların radarında hangi hisseler var?
Zeynep Aktaş, borsada yatırımcıların radarına giren hisseleri EKONOMİ Gazetesi için kaleme aldı. İşte o hisseler...
Düşüştekiler
Katılımevim Tas. Fin. (#KTLEV): 13 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %61,60 geriledi.
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Çelik Halat (#CELHA): 8 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %24,38 geriledi.
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Artemis Halı (#ARTMS): 6 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %22,89 geriledi.
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Borlease Otomotiv (#BORLS): 6 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %10,37 geriledi.
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