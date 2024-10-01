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  4. Borsada yıl sonu ralli olur mu? Dolarda yön ne olur? Gram altın için yeni tahmin

Borsada yıl sonu ralli olur mu? Dolarda yön ne olur? Gram altın için yeni tahmin

Yılın son çeyreğine yaklaştıkça altın, dolar ve borsanın nasıl bir seyir izleyeceği çok merak ediliyor. Peki borsada yıl sonu ralli olur mu? Rekor üstüne rekor kıran gram altın için yıl sonu beklentileri ne? Dolar/TL’de yön ne olur?

Borsada yıl sonu ralli olur mu? Dolarda yön ne olur? Gram altın için yeni tahmin - Sayfa 1

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın borsadan vergi alınmayacağını duyurmasının ardından 10 bin puanı test etmiş, ancak bu seviye üzerinde kalıcılık sağlayamamıştı.

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Borsada yıl sonu ralli olur mu? Dolarda yön ne olur? Gram altın için yeni tahmin - Sayfa 2

Endekste son 4 gündür aşağı yönlü baskı sürüyor. Not artırımı, vergilendirmenin olmayacağı gibi olumlu haber akışlarının yaşanmasına rağmen endekste baskı devam ediyor.

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Borsada yıl sonu ralli olur mu? Dolarda yön ne olur? Gram altın için yeni tahmin - Sayfa 3

Ayrıca borsada ‘yıl sonu rallisi’ beklentileri gündeme geldi. BIST 100 Endeksi son 20 yılın 14’ünde yılın son 3 ayını yükselişle tamamladı. Peki borsa son çeyrekte yeniden ralli yapar mı?

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Borsada yıl sonu ralli olur mu? Dolarda yön ne olur? Gram altın için yeni tahmin - Sayfa 4

Öte yandan altın fiyatları geçen hafta rekor seviyeleri test ettikten sonra düşüşe geçti. Zirve sonrası gram altın için yeni beklentiler ne? Dolar/TL’de yön ne olur?

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