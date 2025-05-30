  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Borsanın 16 devi temettü kararını açıkladı ; ASELS, ALFAS, DURKN, PSGYO, TRGYO cepleri dolduruyor

Borsanın 16 devi temettü kararını açıkladı ; ASELS, ALFAS, DURKN, PSGYO, TRGYO cepleri dolduruyor

Borsa İstanbul’un 16 büyük şirketi dağıtacağı temettü rakamı ile tarihi duyurdu.

Borsanın 16 devi temettü kararını açıkladı ; ASELS, ALFAS, DURKN, PSGYO, TRGYO cepleri dolduruyor - Sayfa 1

Milyonlarca insanın yatırımlarını değerlendirdiği Borsa İstanbul’da şirketler temettü dağıtmaya devam ediyor.

1 | 19
Borsanın 16 devi temettü kararını açıkladı ; ASELS, ALFAS, DURKN, PSGYO, TRGYO cepleri dolduruyor - Sayfa 2

DOAS, TUPRS gibi devlerin kar payı dağıtmasının ardından 16 şirket daha temettü açıklaması yaptı.

2 | 19
Borsanın 16 devi temettü kararını açıkladı ; ASELS, ALFAS, DURKN, PSGYO, TRGYO cepleri dolduruyor - Sayfa 3

10 LİRAYA YAKIN TEMETTÜ ÖDEMESİ GELİYOR

Rota Borsa sitesinde derlenen bilgiye göre temettü kararı açıklayan 16 şirket şöyle:

3 | 19
Borsanın 16 devi temettü kararını açıkladı ; ASELS, ALFAS, DURKN, PSGYO, TRGYO cepleri dolduruyor - Sayfa 4

Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALFAS)

Karar tanımı - Genel Kurul
Hisse başı temettü tutarı (brüt) - 0,1630434 TL
Hisse başı temettü tutarı (net) - 0,1385868 TL
Temettü tarihi - 30 Eylül

4 | 19