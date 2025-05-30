Borsanın 16 devi temettü kararını açıkladı ; ASELS, ALFAS, DURKN, PSGYO, TRGYO cepleri dolduruyor
Borsa İstanbul’un 16 büyük şirketi dağıtacağı temettü rakamı ile tarihi duyurdu.
Milyonlarca insanın yatırımlarını değerlendirdiği Borsa İstanbul’da şirketler temettü dağıtmaya devam ediyor.
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DOAS, TUPRS gibi devlerin kar payı dağıtmasının ardından 16 şirket daha temettü açıklaması yaptı.
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10 LİRAYA YAKIN TEMETTÜ ÖDEMESİ GELİYOR
Rota Borsa sitesinde derlenen bilgiye göre temettü kararı açıklayan 16 şirket şöyle:
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