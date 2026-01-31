Borsanın 1997’den bu yana en karlı Ocak ayı; 5 şirket bedelsiz artırım kararı aldı!
Borsa İstanbul’da rekor kırılan Ocak 2026 geride kalırken 5 şirket bedelsiz sermaye artırım kararını açıkladı.
Borsa İstanbul’da Ocak 2026, yatırımcılar açısından tarihi bir ay olarak öne çıktı. BIST 100 endeksi ay boyunca %22,88 oranında yükselerek 1997’den bu yana en güçlü Ocak performansını sergiledi.
Piyasalardaki bu iyimser hava, şirketlerin sermaye yapılarında da hareketliliğe yol açtı. Ay içinde beş şirket, sermayelerini iç kaynaklardan karşılamak üzere bedelsiz sermaye artırımı yapma kararı aldı.
Söz konusu kararlar Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayımlanarak yatırımcıların bilgisine sunuldu. Uzmanlar, endeksteki güçlü yükselişin ve bedelsiz kararlarının piyasa algısını desteklediğini belirtiyor.