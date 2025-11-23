  1. Ekonomim
  4. Borsanın devi 24 hisse için hedef fiyatlar değişti! Tüpraş, THY, Pegasus, Akbank, Garanti, Halkbank

Borsanın devi 24 hisse için hedef fiyatlar değişti! Tüpraş, THY, Pegasus, Akbank, Garanti, Halkbank

Borsa İstanbul'da yatırımcıların gözde hisselerinin de aralarında olduğu 24 hisse için aracı kurumlar hedef fiyat tahmininde bulundu.

 Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,52 değer kaybederek haftayı 10.922,86 puandan tamamladı. 24 farklı hisse için 8 aracı kurum toplam 24 hedef fiyat tahmini ve tavsiye raporunda bulundu.

İşte 24 hisse için açıklanan hedef fiyatlar...

Türkiye Sigorta A.Ş. (TURSG)

Marbaş, 17,02 TL hedef fiyat vererek tut tavsiyesi verdi.

Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCOLA)

TEB Yat., 66,50 TL hedef fiyat vererek endekse paralel tavsiyesi verdi.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK)

Goldman Sachs, 44,00 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.

