Borsanın devi 82 hisse için hedef fiyatlar değişti! THY, Bim, Aselsan, Şok, Petkim, Migros, Turkcell

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 22-26 Aralık haftasını yüzde 0,37 oranında sınırlı bir düşüşle 11.294,37 puan seviyesinden tamamladı. Piyasalardaki bu satıcılı seyre rağmen, aracı kurumlar hisse bazlı analiz ve beklentilerini paylaşmaya hız kesmeden devam etti. Hafta boyunca 8 farklı aracı kurum, 82 ayrı hisse senedi için toplam 152 yeni hedef fiyat tahmini ve tavsiye raporu yayımladı.

İşte 82 hisse için açıklanan hedef fiyatlar...