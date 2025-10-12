Borsanın devi THY için hedef fiyat değişti! Aracı kurumlar tahminlerini peş peşe duyurdu
Türk Hava Yolları A.O. (THYAO), hissesi için 20 farklı aracı kurum hedef fiyat tahminlerini yatırımcılarla paylaştı.
Türkiye’de halka açık şirketler arasında en fazla yatırımcı sayısına sahip ikinci şirket konumunda bulunan Türk Hava Yolları A.O. (THYAO), son dönemde Boeing ile yürüttüğü yeni uçak sipariş görüşmeleriyle gündemde yer almıştı.
Önümüzdeki günlerde 2025 yılı üçüncü çeyrek bilançosunu açıklaması beklenen THY için, 20 farklı aracı kurumdan güncel hedef fiyat raporları paylaşıldı.
Analistlerin paylaştığı verilere göre Türk Hava Yolları hissesi için hedef fiyatlar 430 TL ile 586 TL arasında değişti. Aracı kurumların büyük çoğunluğu “al” veya “endeks üstü getiri” tavsiyesinde bulundu.
İşte THY için açıklanan 20 hedef fiyat...