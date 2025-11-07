Borsanın devleri için 106 tahmin açıklandı! Kimi 'sat' kimi 'al' dedi: THY, Aselsan, Koç, Tüpraş...
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlere yönelik aracı kurum analizleri, 3-7 Kasım haftasında hız kesmedi. Yatırımcıların yakından takip ettiği araştırma raporlarında, hisse performans beklentileri güncellendi.
Borsada faaliyet gösteren 23 farklı aracı kurum, bu hafta toplam 49 farklı halka açık şirket için 106 adet hedef fiyat tahmini yayımladı. Kurumlar, hisselerin gelecekteki potansiyelini değerlendirirken, bazı şirketler için mevcut hedef fiyatlarını koruma yönünde kararlar alırken, birçok hissede de beklentiler doğrultusunda yükseliş veya düşüş yönlü revizyonlar gerçekleştirdi.
İşte açıklanan hedef fiyatlar...
Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. (AGESA)
İş Yatırım, 294,80 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
Yapı Kredi Yatırım, 290,00 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
Deniz Yatırım, 295,50 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
Marbaş Menkul Değerler, 279,69 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
Hedef fiyat ortalaması: 290,00 TL
Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (AKCNS)
Tera Yatırım, 183,50 TL hedef fiyat vererek endekse paralel tavsiyesi verdi.