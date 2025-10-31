Borsanın devleri için hedef fiyatlar değişti! Aracı kurumlar açıkladı: Tüpraş, Aselsan, THY, Bim...
Ekim ayının son haftasında aracı kurumlar Borsa İstanbul'da işlem gören hisseler için beklentilerini paylaştı.
Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketlere yönelik aracı kurumların araştırma raporları ve hedef fiyat güncellemeleri, 27-31 Ekim haftasında devam etti. 60 farklı hisse senedi için toplam 91 adet hedef fiyat tahmini açıkladı. Aracı kurumlar, kimi şirketler için mevcut hedef fiyatlarını korurken, bazı hisselerde yükseliş veya düşüş yönlü revizyonlara da gitti.
İşte 60 hisse için açıklanan hedef fiyatlar...
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK)
Vakıf Yatırım, 46,00 TL hedef fiyat vererek Al tavsiyesi verdi.
İş Yatırım, 45,00 TL hedef fiyat vererek Al tavsiyesi verdi.
ICBC Turkey Yatırım, 45,00 TL hedef fiyat vererek Al tavsiyesi verdi.
Şeker Yatırım, 41,36 TL hedef fiyat vererek Al tavsiyesi verdi.
Garanti Yatırım, 48,30 TL hedef fiyat vererek Endeks Üstü tavsiyesi verdi.
Oyak Yatırım, 35,72 TL hedef fiyat vererek Endekse Paralel tavsiyesi verdi.
Marbaş Menkul Değerler, 45,01 TL hedef fiyat vererek Al tavsiyesi verdi.
Hedef fiyat ortalaması: 43,77 TL
Koza Altın İşletmeleri A.Ş. (KOZAL)
İş Yatırım, 31,00 TL hedef fiyat vererek Tut tavsiyesi verdi.