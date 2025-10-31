Borsanın devleri için hedef fiyatlar değişti! Aracı kurumlar açıkladı: Tüpraş, Aselsan, THY, Bim...

Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketlere yönelik aracı kurumların araştırma raporları ve hedef fiyat güncellemeleri, 27-31 Ekim haftasında devam etti. 60 farklı hisse senedi için toplam 91 adet hedef fiyat tahmini açıkladı. Aracı kurumlar, kimi şirketler için mevcut hedef fiyatlarını korurken, bazı hisselerde yükseliş veya düşüş yönlü revizyonlara da gitti.

İşte 60 hisse için açıklanan hedef fiyatlar...