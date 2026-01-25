Borsanın devleri için hedef fiyatlar yükseldi: Tüpraş, Aselsan, THY, Pegasus, Migros, Astor, Bim...
Ocak ayının dördüncü haftasında aracı kurumlar Borsa İstanbul'da işlem gören hisseler için beklentilerini paylaştı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1,1 değer kazanarak 12.992,71 puanla rekor seviyeden tamamladı. Geride kalan 19-23 Ocak haftasında 62 hisse için aracı kurumlar rapor ve hedef fiyat tahminlerini yatırımcılarla paylaştı. 11 aracı kurum 118 hedef fiyat tahmininde bulunurken, analistlerin çoğunluğu hisseler için güçlü bir pozisyon alarak 'Al' ve 'Endeks Üstü Getiri' tavsiyelerini ön plana çıkardı.
İşte 62 hisse için açıklanan hedef fiyatlar...
Ülker Bisküvi (ULKER)
ICBC Yatırım, 160,00 TL hedef fiyat vererek tut tavsiyesi verdi.
Ak Yatırım, 198,00 TL hedef fiyat vererek endeks üstü tavsiyesi verdi.
HSBC, 180,00 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
Hedef fiyat ortalaması: 179,33 TL
Türk Telekom (TTKOM)
ICBC Yatırım, 85,00 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
Ak Yatırım, 84,00 TL hedef fiyat vererek endeks üstü tavsiyesi verdi.
Hedef fiyat ortalaması: 84,50 TL