Borsanın devleri yatırımcı kaybetti: Sadece 2 hisse yükselişte! Hangi hisse ne kadar kaybetti?
Borsa İstanbul'da geride kalan haftada en çok yatırımcıya sahip 20 hisseden sadece 2'si yatırımcı sayısını artırırken, 18 hisse yatırımcı kaybetti.
Borsa İstanbul’da BIST100 endeksi, 10-13 Haziran 2025 haftasında yüzde 1,84 oranında değer kaybetti. Bu süreçte borsada en fazla yatırımcıya sahip 20 hisse arasında, yatırımcı sayısının hangi hisselerde azaldığı ve hangi hisselerde arttığı ortaya çıktı.
İşte hisselerin yatırımcı sayıları ve değişimleri...
20 - Enerjisa Enerji A.Ş. (ENJSA)
Yatırımcı sayısı: 277 bin 158
Geçen haftaya göre bin 177 kişi azaldı.
19 - Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. (AGROT)
Yatırımcı sayısı: 287 bin 123
Geçen haftaya göre bin 428 kişi azaldı.