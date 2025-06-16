Borsanın devleri yatırımcı kaybetti: Sadece 2 hisse yükselişte! Hangi hisse ne kadar kaybetti?

Borsa İstanbul’da BIST100 endeksi, 10-13 Haziran 2025 haftasında yüzde 1,84 oranında değer kaybetti. Bu süreçte borsada en fazla yatırımcıya sahip 20 hisse arasında, yatırımcı sayısının hangi hisselerde azaldığı ve hangi hisselerde arttığı ortaya çıktı.

İşte hisselerin yatırımcı sayıları ve değişimleri...