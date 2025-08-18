Borsanın devleri yatırımcı kaybetti: Sadece 4 hisse yükselişte! Hangi hisse ne kadar kaybetti?
Borsa İstanbul’un yükselişle kapandığı geride kalan haftada, borsanın en çok yatırımcıya sahip hisselerindeki son veriler açıklandı.
Borsa İstanbul’da BIST100 endeksinin 11-15 Ağustos 2025 haftasında yüzde 0,43 değer kazandığı dönemin ardından, halka açık şirketler arasında yatırımcıların en çok tercih ettiği hisse senetleri belli oldu. Söz konusu haftada, yatırımcı sayısı açısından en çok tercih edilen 20 hissenin 15’inde yatırımcı sayısı geriledi. Bu yükselen piyasa ortamında yalnızca 4 hisse senedi yatırımcı sayısını artırmayı başardı ve bir hisse de listeye yeni girdi.
İşte borsanın devlerinde yaşanan değişim...
20 - CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (CWENE)
Yatırımcı sayısı: 267 bin 625
Geçen haftaya göre yeni hisse, önceki veri yok
19 - Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (ZOREN)
Yatırımcı sayısı: 275 bin 873
Geçen haftaya göre 1 bin 201 kişi azaldı