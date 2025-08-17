Borsanın devlerinde beklenti değişti: Aselsan, Bim, THY, Tüpraş, Migros, Şişecam, Turkcell...

Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketler için aracı kurumların araştırma raporları ve hedef fiyat açıklamaları sürüyor. 11-15 Ağustos haftasında aracı kurumlardan 57 hisse için toplam 143 hedef fiyat tahmini paylaşıldı. Yatırımcılar için rehber niteliği taşıyan bu açıklamalar, şirketlerin piyasa performansına dair önemli ipuçları sunuyor.

İşte 57 hisse için açıklanan hedef fiyatlar...