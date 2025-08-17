Borsanın devlerinde beklenti değişti: Aselsan, Bim, THY, Tüpraş, Migros, Şişecam, Turkcell...
Borsa İstanbul'da geride kalan haftada aracı kurumlar 57 hisse için yeni hedef fiyat tahminlerini açıkladı.
Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketler için aracı kurumların araştırma raporları ve hedef fiyat açıklamaları sürüyor. 11-15 Ağustos haftasında aracı kurumlardan 57 hisse için toplam 143 hedef fiyat tahmini paylaşıldı. Yatırımcılar için rehber niteliği taşıyan bu açıklamalar, şirketlerin piyasa performansına dair önemli ipuçları sunuyor.
İşte 57 hisse için açıklanan hedef fiyatlar...
Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS)
GCM Yatırım, 222,00 TL hedef fiyat vererek tavsiye vermedi.
TERA Yatırım, 198,20 TL hedef fiyat vererek endekse paralel getiri tavsiyesi verdi.
TEB Yatırım, 192,01 TL hedef fiyat vererek endekse paralel getiri tavsiyesi verdi.
HSBC, 200,00 TL hedef fiyat vererek tavsiye vermedi.
Hedef fiyat ortalaması: 203,05 TL
Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRDMD)
Gedik Yatırım, 30,32 TL hedef fiyat vererek endeks üstü getiri tavsiyesi verdi.
Ak Yatırım, 30,00 TL hedef fiyat vererek nötr tavsiyesi verdi.
Deniz Yatırım, 39,50 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
Vakıf Yatırım, 37,50 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
Halk Yatırım, 35,40 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
Garanti BBVA Yatırım, 40,90 TL hedef fiyat vererek endeks üstü getiri tavsiyesi verdi.
İş Yatırım, 37,00 TL hedef fiyat vererek endeks üstü getiri tavsiyesi verdi.
Ziraat Yatırım, 47,00 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
TEB Yatırım, 28,73 TL hedef fiyat vererek endekse paralel getiri tavsiyesi verdi.
Şeker Yatırım, 37,98 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
Hedef fiyat ortalaması: 36,43 TL
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. (ALBRK)
KuveytTürk Yatırım, 12,50 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
Marbaş Menkul, 11,97 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
OYAK Yatırım, 9,85 TL hedef fiyat vererek endekse paralel getiri tavsiyesi verdi.
Yapı Kredi Yatırım, 11,50 TL hedef fiyat vererek tut tavsiyesi verdi.
Deniz Yatırım, 12,20 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
İş Yatırım, 9,83 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
Hedef fiyat ortalaması: 11,31 TL