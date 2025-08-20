Borsanın devlerinde beklentiler değişti: Astor, Doğuş Otomotiv, Migros, Bim, Şok, Ülker, Vestel...
Borsa İstanbul'da işlem gören 13 hisse için aracı kurumlar yeni tahminlerini yatırımcılarla paylaştı.
Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketler için aracı kurumların araştırma raporu ve hedef fiyat açıklamaları devam ediyor. 20 Ağustos Çarşamba günü aracı kurumlardan, 13 hisse senedi için toplam 22 hedef fiyat açıklaması geldi.
İşte 13 hisse için açıklanan hedef fiyatlar...
Astor Enerji A.Ş. (ASTOR)
TERA Yatırım, 209,70 TL hedef fiyat vererek Endeks üstü getiri tavsiyesi verdi.
Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALFAS)
Deniz Yatırım, 72,00 TL hedef fiyat vererek Tut tavsiyesi verdi.
İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (INDES)
Deniz Yatırım, 13,00 TL hedef fiyat vererek Al tavsiyesi verdi.
Ak Yatırım, 11,50 TL hedef fiyat vererek Endeks üstü getiri tavsiyesi verdi.
Marbaş Menkul, 13,53 TL hedef fiyat vererek Al tavsiyesi verdi.
Halk Yatırım, 9,35 TL hedef fiyat vererek Tut tavsiyesi verdi.
Hedef fiyat ortalaması: 11,85 TL