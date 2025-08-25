Borsanın devlerinde büyük kayıp: 73 bin yatırımcı kaçtı! Hangi hisse ne kadar kaybetti?
Borsada geride kalan haftada en çok yatırımcıya sahip 20 hissenin yatırımcı sayısı büyük kayıp yaşadı. Tüpraş, Türk Hava Yolları, Sasa Polyester, Şişecam, Aselsan ve İş Bankası başta olmak üzere tüm 20 hissede yatırımcı sayısı azalırken, borsanın devlerinden toplam 73 bin kişi yatırımını çekti.
Borsa İstanbul’da BIST100 endeksinin yüzde 4,62 değer kaybettiği 18-22 Ağustos 2025 haftası sonrası, halka açık şirketler arasında yatırımcıların en çok tercih ettiği hisse senetleri belli oldu.
İşte borsada en fazla yatırımcı sayısına sahip 20 hisse...
20 - CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (CWENE)
Yatırımcı sayısı: 267 bin 276
Geçen haftaya göre 349 kişi azaldı
19 - Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (ZOREN)
Yatırımcı sayısı: 273 bin 541
Geçen haftaya göre 2 bin 332 kişi azaldı