  4. Borsanın devlerinde sıralama değişti! İşte en değerli 20 şirket

Geçtiğimiz haftayı 10898,70 puandan kapatan BİST100 endeksi geçtiğimiz hafta yüzde 0,22 düşüş gerçekleştirdi. Geçen hafta yaşanan fiyat hareketleri sonrasında piyasa değeri sıralamasında değişiklikler oldu.

Borsanın devlerinde sıralama değişti! İşte en değerli 20 şirket - Sayfa 1

24-28 haftası sonunda Borsa'nın en değerli 20 şirketi şu şekilde sıralandı...

1 | 21
Borsanın devlerinde sıralama değişti! İşte en değerli 20 şirket - Sayfa 2

QNB Bank A.Ş.
QNBTR
Piyasa Değeri
1.655.738.000.000 TL

2 | 21
Borsanın devlerinde sıralama değişti! İşte en değerli 20 şirket - Sayfa 3

Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
ASELS
Piyasa Değeri
836.304.000.000 TL

3 | 21
Borsanın devlerinde sıralama değişti! İşte en değerli 20 şirket - Sayfa 4

Türkiye Garanti Bankası A.Ş.
GARAN
Piyasa Değeri
583.380.000.000 TL

4 | 21