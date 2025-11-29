Borsanın devlerinde sıralama değişti! İşte en değerli 20 şirket
Borsanın devlerinde sıralama değişti! İşte en değerli 20 şirket
Geçtiğimiz haftayı 10898,70 puandan kapatan BİST100 endeksi geçtiğimiz hafta yüzde 0,22 düşüş gerçekleştirdi. Geçen hafta yaşanan fiyat hareketleri sonrasında piyasa değeri sıralamasında değişiklikler oldu.
24-28 haftası sonunda Borsa'nın en değerli 20 şirketi şu şekilde sıralandı...
1 | 21
QNB Bank A.Ş. QNBTR Piyasa Değeri 1.655.738.000.000 TL
2 | 21
Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ASELS Piyasa Değeri 836.304.000.000 TL
3 | 21
Türkiye Garanti Bankası A.Ş. GARAN Piyasa Değeri 583.380.000.000 TL
4 | 21
Bu site deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca çerez(cookie) kullanmaktadır.
Bu konu hakkında detaylı bilgi almak için çerez
politikası ve aydınlatma
metni sayfalarını gözden geçirebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul
edersiniz.