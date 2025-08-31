Borsanın devlerinde tahminler, hedef fiyatlar değişti! THY, Tüpraş, Koç, Ülker, Astor, Akbank...
Borsa İstanbul'da işlem gören 27 hisse için aracı kurumlar yeni hedef fiyat tahminlerini ve yatırım tavsiyelerini paylaştı.
Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketler için aracı kurumların araştırma raporu ve hedef fiyat açıklamaları sürüyor. Geçtiğimiz 25-29 Ağustos haftasında aracı kurumlardan 28 hisse için hedef fiyat açıklaması geldi.
İşte 27 hisse için açıklanan hedef fiyatlar...
Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. (ULKER)
GCM Yatırım, 147,70 TL hedef fiyat vererek tavsiye vermedi.
Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. (TKNSA)
Marbaş Menkul, 45,14 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.