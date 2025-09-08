Borsanın düşüşle kapandığı günde kazandıran ve kaybettiren hisseler
Borsanın düşüşle kapandığı günde kazandıran ve kaybettiren hisseler
Kayyum atanan CHP İl Merkezi önündeki olayların gündem olduğu günde Borsa İstanbul düşüşle kapandı. Peki en çok kaybettiren ve kazandıran hisseler hangileri oldu? En çok işlem gören hisseler hangileri oldu?
BIST 100 endeksi, yüzde -2.61 değer kaybederek 10.449.36 puanla günü kapattı.
Dolar gün içinde 41.26 TL'yi gördü
Euro gün içinde 48.525 TL'yi gördü.
Kapalı Çarşı'da gram altın ise düne göre yüzde 1,70 yükselişle 4.836,59 TL oldu.
