Borsanın düşüşle kapandığı günde parasını katlayan hisse sahipleri belli oldu! Bir kesim ise üzüldü
Borsanın düşüşle kapandığı günde parasını katlayan hisse sahipleri belli oldu! Bir kesim ise üzüldü
Borsa İstanbul'un günü yüzde -0.33 düşüşle kapattığı günde sahibine para kazandıran ve kaybettiren hisseler de belli oldu.
BIST 100 endeksi 30 Eylül gününü yüzde -0.33 değer kaybederek 11.012.12 puanla günü kapattı.
1 | 20
Kapalı Çarşı'da gram altın ise düne göre yüzde -0,00 düşüşle 5.125,97 TL oldu.
2 | 20
Dolar gün içinde 41.58 TL'yi gördü.
3 | 20
Borsada en çok işlem gören hisseler
4 | 20
Bu site deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca çerez(cookie) kullanmaktadır.
Bu konu hakkında detaylı bilgi almak için çerez
politikası ve aydınlatma
metni sayfalarını gözden geçirebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul
edersiniz.