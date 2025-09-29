  1. Ekonomim
  4. Borsanın düşüşle kapandığı günde sahibine para kazandıran hisseler belli oldu!

Borsa İstanbul'un günü düşüşle tamamladığı haftanın ilk gününde yatırımcısını güldüren ve üzen hisseler de belli oldu.

BIST 100 endeksi, bugün yüzde -0.89 değer kaybederek 11.051.63 puanla günü tamamladı.

 Dolar gün içinde 41.58 TL'yi gördü. 

Kapalı Çarşı'da gram altın ise düne göre yüzde 1,73 artarak 5.112,48 TL oldu.

Borsada en çok işlem gören hisseler: 

