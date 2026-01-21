  1. Ekonomim
  Borsanın düşüşle kapandığı günde yatırımcısını güldüren hisseler! Altın, dolar, borsada son durum

Borsanın düşüşle kapandığı günde yatırımcısını güldüren hisseler! Altın, dolar, borsada son durum

Borsa İstanbul'un günü düşüşle kapattığı 21 Ocak'ta gösterdiği yükselişle yatırımcısını güldüren hisseler de belli oldu. İşte borsa, altın, dolarda gün sonu rakamları....

BIST 100 endeksi, yüzde -0.61 değer kaybederek 12.728.18 puanla günü kapattı. 

Dolar gün içinde 43.30 TL'yi gördü. 

Kapalı Çarşı'da gram altın ise düne göre yüzde 2,24 yükselişle 6.766,29 TL oldu.

En fazla yükselen hisseler:

