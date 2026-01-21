Borsanın düşüşle kapandığı günde yatırımcısını güldüren hisseler! Altın, dolar, borsada son durum
Borsanın düşüşle kapandığı günde yatırımcısını güldüren hisseler! Altın, dolar, borsada son durum
Borsa İstanbul'un günü düşüşle kapattığı 21 Ocak'ta gösterdiği yükselişle yatırımcısını güldüren hisseler de belli oldu. İşte borsa, altın, dolarda gün sonu rakamları....
BIST 100 endeksi, yüzde -0.61 değer kaybederek 12.728.18 puanla günü kapattı.
1 | 25
Dolar gün içinde 43.30 TL'yi gördü.
2 | 25
Kapalı Çarşı'da gram altın ise düne göre yüzde 2,24 yükselişle 6.766,29 TL oldu.
3 | 25
En fazla yükselen hisseler:
4 | 25
Bu site deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca çerez(cookie) kullanmaktadır.
Bu konu hakkında detaylı bilgi almak için çerez
politikası ve aydınlatma
metni sayfalarını gözden geçirebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul
edersiniz.