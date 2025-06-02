Borsanın en'leri açıklandı! İşte piyasa değeri en yüksek ve en düşük şirketler...
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler arasında borsa değeri en yüksek ve en düşük olan şirketler belli oldu. Aselsan, THY, Koç Holding, BİM, Garanti Bankası, Akbank, Tüpraş'ın da yer aldığı listede zirvenin sahibi dikkat çekti.
Borsa İstanbul’da 26-30 Mayıs 2025 haftası BİST100 endeksi yüzde 3,60 değer kaybederek 9.019,57 puandan kapanış yaptı. Haftalık düşüşe paralel olarak, borsadaki şirketlerin piyasa değeri sıralamasında da değişiklikle yaşandı.
İşte borsada piyasa değeri en düşük şirketler...
20. Casa Emtia Petrol Kimyevi ve Türevleri Sanayi Ticaret A.Ş. (CASA)
Piyasa Değeri: 504 milyon 700 bin TL
1 sıra düştü