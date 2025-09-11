Borsanın gözdeleri için beklentiler değişti: TÜPRAŞ, Petkim, Aygaz, Otokar, Pegasus...

Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketler için aracı kurumların araştırma raporu ve hedef fiyat açıklamaları devam ediyor. 11 Eylül Perşembe günü aracı kurumlardan TÜPRAŞ, Petkim, Aygaz, Otokar ve Pegasus hisseleri için hedef fiyat açıklamaları geldi.

İşte hedef fiyat tahminleri...