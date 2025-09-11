Borsanın gözdeleri için beklentiler değişti: TÜPRAŞ, Petkim, Aygaz, Otokar, Pegasus...
Borsada geride kalan perşembe gününde aracı kurumlar yeni hedef fiyat tahminlerini açıkladı.
Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketler için aracı kurumların araştırma raporu ve hedef fiyat açıklamaları devam ediyor. 11 Eylül Perşembe günü aracı kurumlardan TÜPRAŞ, Petkim, Aygaz, Otokar ve Pegasus hisseleri için hedef fiyat açıklamaları geldi.
İşte hedef fiyat tahminleri...
TÜPRAŞ – Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS)
Gedik Yatırım, 234,00 TL hedef fiyat vererek endeks üstü getiri tavsiyesi verdi.
Petkim Petrokimya Holding A.Ş. (PETKM)
Gedik Yatırım, 21,00 TL hedef fiyat vererek endekse paralel getiri tavsiyesi verdi.