Borsanın gözdesi 17 hisse için beklentiler değişti! Bim, Aselsan, THY, Pegasus, Migros, Şok, Astor
Borsa İstanbul’da işlem gören 17 hisse için 9 aracı kurum toplam 18 hedef fiyat açıklayarak yatırımcıları bilgilendirdi.
Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketlere yönelik aracı kurumların araştırma raporları ve hedef fiyat güncellemeleri hız kesmeden devam ediyor. 1-5 Aralık haftasında aracı kurumlardan 17 hisse için hedef fiyat açıklaması geldi. Kurumlar ilgili şirketlerin önceki hedef fiyatlarını koruyanlar olduğu gibi, bazı hisselerde yükseliş veya düşüş yönlü revizyonlara da gitti.
İşte 17 hisse için açıklanan hedef fiyatlar...
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAVI)
Kuveyt Türk, 53,00 TL hedef fiyat vererek tut tavsiyesi verdi.
Medical Park Hastaneler Grubu (MPARK)
Kuveyt Türk, 544,60 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.