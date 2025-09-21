Borsanın gözdesi 19 hisse için beklentiler değişti! Aselsan, Tüpraş, Koç, Enka, Mavi, Torunlar GYO
Borsa İstanbul’da işlem gören 19 hisse için 15 aracı kurum toplam 34 hedef fiyat açıklayarak yatırımcıları bilgilendirdi.
Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketlere yönelik aracı kurumların araştırma raporları ve hedef fiyat güncellemeleri hız kesmeden devam ediyor. 15-19 Eylül haftasında aracı kurumlardan 19 hisse için hedef fiyat açıklaması geldi. Kurumlar ilgili şirketlerin önceki hedef fiyatlarını koruyanlar olduğu gibi, bazı hisselerde yükseliş veya düşüş yönlü revizyonlara da gitti.
İşte 19 hisse için açıklanan hedef fiyatlar...
Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISCTR)
Gedik Yatırım, 17,70 TL hedef fiyat vererek endekse paralel getiri tavsiyesi verdi.
Koç Holding A.Ş. (KCHOL)
Deniz Yatırım, 279,00 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
OYAK Yatırım, 268,30 TL hedef fiyat vererek endeks üstü getiri tavsiyesi verdi.
Hedef fiyat ortalaması: 273,65 TL