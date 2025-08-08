  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Borsanın gözdesi 25 hisse için beklentiler değişti! Tüpraş, Aselsan, THY, Koç, Tofaş, Garanti...

Borsanın gözdesi 25 hisse için beklentiler değişti! Tüpraş, Aselsan, THY, Koç, Tofaş, Garanti...

Borsa İstanbul’da işlem gören öne çıkan 25 hisse için, 18 aracı kurum toplam 231 hedef fiyat açıklayarak yatırımcıları bilgilendirdi.

Borsanın gözdesi 25 hisse için beklentiler değişti! Tüpraş, Aselsan, THY, Koç, Tofaş, Garanti... - Sayfa 1

Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketlere yönelik aracı kurumların araştırma raporları ve hedef fiyat güncellemeleri hız kesmeden devam ediyor. 2025 yılının ikinci çeyrek bilanço dönemi sürerken, aracı kurumlar ve yatırım kuruluşları portföylerini güncelledi. Kurumlar ilgili şirketlerin önceki hedef fiyatlarını koruyanlar olduğu gibi, bazı hisselerde yükseliş veya düşüş yönlü revizyonlara da gitti.

İşte hedef fiyat açıklanan 25 hisse...

1 | 26
Borsanın gözdesi 25 hisse için beklentiler değişti! Tüpraş, Aselsan, THY, Koç, Tofaş, Garanti... - Sayfa 2

TÜRKİYE SİGORTA

Alnus Yatırım, hedef fiyatını 12,65 TL’den 13,51 TL’ye yükseltti.

Ak Yatırım, hedef fiyatını 13,60 TL’den 14,50 TL’ye yükseltti.

Deniz Yatırım, hedef fiyatını 14,00 TL olarak korudu.

Integral Yatırım, hedef fiyatını 13,55 TL olarak korudu.

TERA Yatırım, yeni hedef fiyatını 13,45 TL olarak açıkladı.

Yapı Kredi Yatırım, yeni hedef fiyatını 13,50 TL olarak belirledi.

Marbaş Menkul, yeni hedef fiyatını 15,93 TL olarak açıkladı.

Böylece hedef fiyat ortalaması, 13,45 TL’den 14,06 TL’ye yükseldi.

2 | 26
Borsanın gözdesi 25 hisse için beklentiler değişti! Tüpraş, Aselsan, THY, Koç, Tofaş, Garanti... - Sayfa 3

ARÇELİK

ICBC Yatırım, hedef fiyatını 165,00 TL’den 170,00 TL’ye yükseltti.

TERA Yatırım, hedef fiyatını 171,40 TL’den 162,70 TL’ye düşürdü.

Şeker Yatırım, hedef fiyatını 190,59 TL’den 185,00 TL’ye düşürdü.

OYAK Yatırım, hedef fiyatını 180,00 TL’den 170,00 TL’ye düşürdü.

Ak Yatırım, hedef fiyatını 186,00 TL’den 181,00 TL’ye düşürdü.

Vakıf Yatırım, hedef fiyatını 192,00 TL’den 176,00 TL’ye düşürdü.

Alnus Yatırım, yeni hedef fiyatını 185,00 TL olarak açıkladı.

GCM Yatırım, yeni hedef fiyatını 150,16 TL olarak belirledi.

Ziraat Yatırım, yeni hedef fiyatını 235,00 TL olarak açıkladı.

İş Yatırım, yeni hedef fiyatını 246,01 TL olarak belirledi.

Gedik Yatırım, yeni hedef fiyatını 180,00 TL olarak açıkladı.

Böylece hedef fiyat ortalaması, 180,83 TL’den 185,50 TL’ye yükseldi.

3 | 26
Borsanın gözdesi 25 hisse için beklentiler değişti! Tüpraş, Aselsan, THY, Koç, Tofaş, Garanti... - Sayfa 4

MEDICAL PARK

OYAK Yatırım, hedef fiyatını 545,00 TL’den 555,00 TL’ye yükseltti.

TERA Yatırım, hedef fiyatını 418,80 TL’den 447,40 TL’ye yükseltti.

Integral Yatırım, yeni hedef fiyatını 570,00 TL olarak açıkladı.

KuveytTürk Yatırım, yeni hedef fiyatını 544,60 TL olarak belirledi.

Deniz Yatırım, yeni hedef fiyatını 583,00 TL olarak açıkladı.

Ak Yatırım, hedef fiyatını 500,00 TL’den 535,00 TL’ye yükseltti.

İş Yatırım, yeni hedef fiyatını 526,43 TL olarak belirledi.

Gedik Yatırım, yeni hedef fiyatını 455,00 TL olarak açıkladı.

Böylece hedef fiyat ortalaması, 487,93 TL’den 527,00 TL’ye yükseldi.

4 | 26