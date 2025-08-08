Borsanın gözdesi 25 hisse için beklentiler değişti! Tüpraş, Aselsan, THY, Koç, Tofaş, Garanti...
Borsa İstanbul’da işlem gören öne çıkan 25 hisse için, 18 aracı kurum toplam 231 hedef fiyat açıklayarak yatırımcıları bilgilendirdi.
Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketlere yönelik aracı kurumların araştırma raporları ve hedef fiyat güncellemeleri hız kesmeden devam ediyor. 2025 yılının ikinci çeyrek bilanço dönemi sürerken, aracı kurumlar ve yatırım kuruluşları portföylerini güncelledi. Kurumlar ilgili şirketlerin önceki hedef fiyatlarını koruyanlar olduğu gibi, bazı hisselerde yükseliş veya düşüş yönlü revizyonlara da gitti.
İşte hedef fiyat açıklanan 25 hisse...
MEDICAL PARK
OYAK Yatırım, hedef fiyatını 545,00 TL’den 555,00 TL’ye yükseltti.
TERA Yatırım, hedef fiyatını 418,80 TL’den 447,40 TL’ye yükseltti.
Integral Yatırım, yeni hedef fiyatını 570,00 TL olarak açıkladı.
KuveytTürk Yatırım, yeni hedef fiyatını 544,60 TL olarak belirledi.
Deniz Yatırım, yeni hedef fiyatını 583,00 TL olarak açıkladı.
Ak Yatırım, hedef fiyatını 500,00 TL’den 535,00 TL’ye yükseltti.
İş Yatırım, yeni hedef fiyatını 526,43 TL olarak belirledi.
Gedik Yatırım, yeni hedef fiyatını 455,00 TL olarak açıkladı.
Böylece hedef fiyat ortalaması, 487,93 TL’den 527,00 TL’ye yükseldi.