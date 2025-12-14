Borsanın gözdesi 30 hisse için hedef fiyatlar değişti: THY, Aselsan, Bim, Ülker, Koç, Migros, Şok...
Borsa İstanbul haftayı yükselişle kapatırken aracı kurumlar aralarında THY, Aselsan, Bim, Ülker, Koç, Migros, Şok'un da olduğu 30 hisse için hedef fiyat açıkladı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,69 değer kazanarak 11.311,31 puandan tamamladı. 8-12 Aralık haftasında aracı kurumlar 30 farklı hisse senedi için toplam 42 adet hedef fiyat tahmini içeren araştırma raporlarını ve güncellemelerini yayımladı.
İşlte 30 hisse için açıklanan hedef fiyatlar...
Şok Marketler Ticaret A.Ş. (SOKM)
J.P. Morgan, 77,00 TL hedef fiyat vererek tut tavsiyesi verdi.
