Borsanın gözdesi 44 hisse için beklentiler değişti! Bim, Aselsan, Tüpraş, THY, Ülker, Migros, Koç...
Borsa İstanbul’da işlem gören 44 hisse için 22 aracı kurum toplam 102 hedef fiyat açıklayarak yatırımcıları bilgilendirdi.
Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketlere yönelik aracı kurumların araştırma raporları ve hedef fiyat güncellemeleri hız kesmeden devam ediyor. 2025 yılının ikinci çeyrek bilanço dönemi sona ererken aracı kurumlar ve yatırım kuruluşları portföylerini güncelledi. Kurumlar ilgili şirketlerin önceki hedef fiyatlarını koruyanlar olduğu gibi, bazı hisselerde yükseliş veya düşüş yönlü revizyonlara da gitti.
İşte 44 hisse için açıklanan hedef fiyatlar...
Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS)
Deniz Yatırım, 232,00 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
TEB Yatırım, 254,50 TL hedef fiyat vererek endeks üstü getiri tavsiyesi verdi.
Hedef fiyat ortalaması: 243,25 TL
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (SISE)
Deniz Yatırım, 55,60 TL hedef fiyat vererek tut tavsiyesi verdi.
OYAK Yatırım, 49,00 TL hedef fiyat vererek endekse paralel getiri tavsiyesi verdi.
Gedik Yatırım, 47,31 TL hedef fiyat vererek endekse paralel getiri tavsiyesi verdi.
Halk Yatırım, 58,35 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
Şeker Yatırım, 55,00 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
Vakıf Yatırım, 54,80 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
Hedef fiyat ortalaması: 53,34 TL
Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. (ENKAI)
İş Yatırım, 97,00 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
Deniz Yatırım, 95,00 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
Gedik Yatırım, 94,34 TL hedef fiyat vererek endeks üstü getiri tavsiyesi verdi.
TEB Yatırım, 71,29 TL hedef fiyat vererek endekse paralel getiri tavsiyesi verdi.
Hedef fiyat ortalaması: 89,41 TL