Borsanın gözdesi 58 hisse için beklentiler değişti! Tüpraş, THY, BİM, Ülker, Migros, Turkcell...
Borsa İstanbul’da işlem gören 58 hisse için 8 aracı kurum toplam 74 hedef fiyat açıklayarak yatırımcıları bilgilendirdi.
Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketlere yönelik aracı kurumların araştırma raporları ve hedef fiyat güncellemeleri hız kesmeden devam ediyor. 6-10 Ekim haftasında aracı kurumlardan 58 hisse için hedef fiyat açıklaması geldi. Kurumlar ilgili şirketlerin önceki hedef fiyatlarını koruyanlar olduğu gibi, bazı hisselerde yükseliş veya düşüş yönlü revizyonlara da gitti.
İşte 58 hisse için açıklanan hedef fiyatlar...
Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (MPARK)
TERA Yatırım, 502,00 TL hedef fiyat vererek endeks üstü getiri tavsiyesi verdi.
Gedik Yatırım, 460,00 TL hedef fiyat vererek endekse paralel getiri tavsiyesi verdi.
Hedef fiyat ortalaması: 481,00 TL
Türk Hava Yolları A.O. (THYAO)
Deniz Yatırım, 453,46 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
Gedik Yatırım, 480,00 TL hedef fiyat vererek endeks üstü getiri tavsiyesi verdi.
Hedef fiyat ortalaması: 466,73 TL