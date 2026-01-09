Borsanın gözdesi 91 hisse için beklentiler değişti! Tüpraş, THY, Aselsan, Bim, Migros, Enka, Ülker..
Borsa İstanbul’da işlem gören 91 hisse için 9 aracı kurum toplam 189 hedef fiyat açıklayarak yatırımcıları bilgilendirdi.
Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketlere yönelik aracı kurumların araştırma raporları ve hedef fiyat güncellemeleri hız kesmeden devam ediyor. 5-9 Ocak haftasında aracı kurumlardan 91 hisse için hedef fiyat açıklaması geldi. Kurumlar ilgili şirketlerin önceki hedef fiyatlarını koruyanlar olduğu gibi, bazı hisselerde yükseliş veya düşüş yönlü revizyonlara da gitti.
İşte 91 hisse için açıklanan hedef fiyatlar...
Türkiye Sigorta (TURSG)
Ünlü & Co, 17,90 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
Garanti Yatırım, 16,20 TL hedef fiyat vererek endeks üstü tavsiyesi verdi.
Deniz Yatırım, 16,00 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
Hedef fiyat ortalaması: 16,70 TL
Anadolu Sigorta (ANSGR)
Ünlü & Co, 37,90 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
Garanti Yatırım, 53,40 TL hedef fiyat vererek endeks üstü tavsiyesi verdi.
Alnus Yatırım, 57,29 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
Deniz Yatırım, 47,30 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
Hedef fiyat ortalaması: 48,97 TL