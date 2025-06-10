Borsanın ihracat şampiyonu belli oldu * Bu 20 şirketin eline kimse su dökemiyor
Borsa İstanbul’da işlem gören ve en çok ihracat yapan ilk 20 şirket belli oldu.
Borsa yatırımcısı şirketlerin hisselerini satın almadan önce ticaret hacimleri, borçları ve yeni anlaşmalar gibi detayları araştırıyor.
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Bu kapsamda en çok ihracat yapan şirketler de merak ediliyor. Rotaborsa.com sitesindeki bilgiye göre ihracat oranı kazanca göre en yüksek şirketler sıralandı.
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İHRACAT ORANI EN YÜKSEK 20 ŞİRKET
İşte borsada işlem gören ihracat hacmi en yüksek orana sahip şirketler:
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