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  4. Borsanın ihracat şampiyonu belli oldu * Bu 20 şirketin eline kimse su dökemiyor

Borsanın ihracat şampiyonu belli oldu * Bu 20 şirketin eline kimse su dökemiyor

Borsa İstanbul’da işlem gören ve en çok ihracat yapan ilk 20 şirket belli oldu.

Borsanın ihracat şampiyonu belli oldu * Bu 20 şirketin eline kimse su dökemiyor - Sayfa 1

Borsa yatırımcısı şirketlerin hisselerini satın almadan önce ticaret hacimleri, borçları ve yeni anlaşmalar gibi detayları araştırıyor.

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Borsanın ihracat şampiyonu belli oldu * Bu 20 şirketin eline kimse su dökemiyor - Sayfa 2

Bu kapsamda en çok ihracat yapan şirketler de merak ediliyor. Rotaborsa.com sitesindeki bilgiye göre ihracat oranı kazanca göre en yüksek şirketler sıralandı.

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Borsanın ihracat şampiyonu belli oldu * Bu 20 şirketin eline kimse su dökemiyor - Sayfa 3

İHRACAT ORANI EN YÜKSEK 20 ŞİRKET

İşte borsada işlem gören ihracat hacmi en yüksek orana sahip şirketler:

 

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Borsanın ihracat şampiyonu belli oldu * Bu 20 şirketin eline kimse su dökemiyor - Sayfa 4

1. Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (OZATD)

İhracat oranı
%99,76

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