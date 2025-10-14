Borsanın kazandıran hisseleri belli oldu! İşte öne çıkan 12 şirket
Haftanın ilk işlem gününde BİST100 endeksi yüzde 1,53 düşüşle 10556,18 puandan kapandı. Borsanın düşüş gösterdiği günde en çok kazandıran hisseleri de belli oldu. 13 Ekim Pazartesi gününü 12 hisse senedi tavan fiyattan geride bıraktı.
Rotaborsa'nın verilerine göre günün en çok kazandıran hisseleri şöyle sıralandı:
Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.
(KONTR)
Günlük değişim:
Yüzde +10,00
Pınar Su Sanayi ve Ticaret A.Ş.
(PINSU)
Günlük değişim:
Yüzde +10,00
