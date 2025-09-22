Borsanın kazandıran ve kaybettiren hisseleri belli oldu! 22 Eylül piyasa özeti
Borsanın kazandıran ve kaybettiren hisseleri belli oldu! 22 Eylül piyasa özeti
Borsa İstanbul haftanın ilk günü 22 Eylül'ü yükselişle tamamladı. Günün yatırımcısını sevindiren ve üzen hisseleri de belli oldu. İşte piyasa özeti...
BIST 100 endeksi, yüzde 1.67 değer kazanarak 11.482.79 puanla günü kapattı.
Kapalı Çarşı'da gram altın ise düne göre yüzde 1,07 artarak 4.955,90 TL oldu.
Dolar gün içinde 41.38 TL'yi gördü.
Borsa'da en çok işlem görenler
