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  4. Borsanın rekor kırdığı haftada en çok kazandıranlar belli oldu

Borsanın rekor kırdığı haftada en çok kazandıranlar belli oldu

Borsa İstanbul'da BIST-100 endeksinin tarihinde ilk kez 10 bin puan seviyesini aşarak rekor seviyeden kapandığı haftanın en çok kazandıran hisseleri belli oldu.

Borsanın rekor kırdığı haftada en çok kazandıranlar belli oldu - Sayfa 1

Borsa İstanbul'da BIST-100 endeksinin tarihinde ilk kez 10 bin puan seviyesini aşarak rekor seviyeden kapandığı haftanın en çok kazandıran hisseleri belli oldu.

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Borsanın rekor kırdığı haftada en çok kazandıranlar belli oldu - Sayfa 2

BIST-100 endeksinin yüzde 3,64 yükselerek 10.276,88 puandan kapandığı bu haftanın en çok kazandıran hissesi yüzde 14,18 artış ile Sasa, yüzde 14,03 ile Vestel Elektronik ve yüzde 11,43 ile Kontrolmatik oldu.

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Borsanın rekor kırdığı haftada en çok kazandıranlar belli oldu - Sayfa 3

Bu hafta en çok kazandıran hisseler listesinde ilk 10'da Kayseri Şeker, Mavi Giyim, Albaraka Türk, Kardemir D, Smart Güneş Enerjisi, Tekfen Holding ve Qua Granit oldu. 

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Borsanın rekor kırdığı haftada en çok kazandıranlar belli oldu - Sayfa 4

Bu hafta yatırımcılarını üzen BIST-100 şirketleri arasında ilk 10'da Doğuş Otomotiv, Reeder, Mia Teknoloji, Agrotech Teknoloji, Enka İnşaat, Zorlu Enerji, Tofaş, Batı Çimento, YKB ve Ahlatçı Gaz yer aldı.

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