Borsanın rekor kırdığı haftada en çok kazandıranlar belli oldu

BIST-100 endeksinin yüzde 3,64 yükselerek 10.276,88 puandan kapandığı bu haftanın en çok kazandıran hissesi yüzde 14,18 artış ile Sasa, yüzde 14,03 ile Vestel Elektronik ve yüzde 11,43 ile Kontrolmatik oldu.