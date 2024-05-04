Borsanın rekor kırdığı haftada en çok kazandıranlar belli oldu
Borsa İstanbul'da BIST-100 endeksinin tarihinde ilk kez 10 bin puan seviyesini aşarak rekor seviyeden kapandığı haftanın en çok kazandıran hisseleri belli oldu.
Borsa İstanbul'da BIST-100 endeksinin tarihinde ilk kez 10 bin puan seviyesini aşarak rekor seviyeden kapandığı haftanın en çok kazandıran hisseleri belli oldu.
BIST-100 endeksinin yüzde 3,64 yükselerek 10.276,88 puandan kapandığı bu haftanın en çok kazandıran hissesi yüzde 14,18 artış ile Sasa, yüzde 14,03 ile Vestel Elektronik ve yüzde 11,43 ile Kontrolmatik oldu.
Bu hafta en çok kazandıran hisseler listesinde ilk 10'da Kayseri Şeker, Mavi Giyim, Albaraka Türk, Kardemir D, Smart Güneş Enerjisi, Tekfen Holding ve Qua Granit oldu.
Bu hafta yatırımcılarını üzen BIST-100 şirketleri arasında ilk 10'da Doğuş Otomotiv, Reeder, Mia Teknoloji, Agrotech Teknoloji, Enka İnşaat, Zorlu Enerji, Tofaş, Batı Çimento, YKB ve Ahlatçı Gaz yer aldı.