Borsanın rekorla kapandığı günde en çok yükselen ve düşen hisseler belli oldu

Borsa İstanbul günü rekorla kapatırken, gün içinde en çok yükselen hisseler, en çok düşen hisseler, altın ve dolarda son rakamlar belli oldu.

BIST 100 endeksi, yüzde 3.02 değer kazanarak 13.812.21 puanla günü kapattı. 

Dolar gün içinde 43.43 TL'yi gördü. 

Kapalı Çarşı'da gram altın ise düne göre yüzde 0,17 yükselişle 7.516,05 TL oldu.

Borsada en çok yükselen hisseler: 

